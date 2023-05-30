Rus casusu İsveç kıyılarında. Sırtında kemer ile yakalanmıştı

Rus casusu beyaz balina Norveç’in ardından şimdi de İsveç kıyılarında görüldü.

Rus casusu İsveç kıyılarında. Sırtında kemer ile yakalanmıştı

Norveç'in Finnmark bölgesinde keşfedilen balina, pazar günü İsveç'in güneybatı kıyısındaki Hunnebostrand bölgesinde görüldü.

Deniz biyoloğu Sebastian Strand, balinanın doğal ortamından hızla uzaklaştığını, bunun nedeninin ise bilinmediğini belirtti.

rus-casusu.jpgNorveç'te ilk ortaya çıktığında, Norveç Balıkçılık Müdürlüğü'nden deniz biyologları, ona bağlı insan yapımı bir kemer bulmuştu. Kemerde aksiyon kamerasının bağlanabileceği bir mekanizma ile "Ekipman St. Petersburg" yazılı plastik toka bulunmuştu. Moskova ise balinanın "Rus casusu" olduğuna yönelik iddialara şu ana kadar resmi bir karşılık vermedi.

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