Rus işgalindeki Kırım’da Ukrayna bayrağı göndere çekildi

Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da, Rusya’ya karşı direniş sürmeye devam ediyor. Kimliği belirsiz kişiler bir kuleye Ukrayna bayrağı astı. Kırım Yarımadası'nın batı kıyısındaki Yarılgaç (Mijvodne) köyünde gerçekleşen olayda, otoyol yakınındaki kulede dalgalanan Ukrayna bayrağı görüldü.

Bazı Ukraynalı kaynaklar, bu bayrağın Kırım'daki aktivistler tarafından yerleştirildiği bildirilirken Rusya'ya karşı Kırım'daki sivil direniş hareketinin halen devam ettiği belirtildi.