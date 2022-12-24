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Rus işgalindeki Kırım’da Ukrayna bayrağı göndere çekildi

Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası'nın batı kısmındaki Yarılgaç köyünde aktivistler, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek verdi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:34
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Rus işgali altındaki Kırım’da Ukrayna bayrağı göndere çekildi

Rus işgalindeki Kırım’da Ukrayna bayrağı göndere çekildi
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Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da, Rusya’ya karşı direniş sürmeye devam ediyor. Kimliği belirsiz kişiler bir kuleye Ukrayna bayrağı astı. Kırım Yarımadası'nın batı kıyısındaki Yarılgaç (Mijvodne) köyünde gerçekleşen olayda, otoyol yakınındaki kulede dalgalanan Ukrayna bayrağı görüldü.

Bazı Ukraynalı kaynaklar, bu bayrağın Kırım'daki aktivistler tarafından yerleştirildiği bildirilirken Rusya'ya karşı Kırım'daki sivil direniş hareketinin halen devam ettiği belirtildi.

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Tozanlı
24.12.2022 14:54
Inşaallah biran evvel kırım ruslardan kurtulurda yine òzerk veya muhtar konumuna gelir.. Seçimi bekliyoruz.  
 
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