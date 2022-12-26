Rusya'nın silah deposunda büyük patlama

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Novosibirsk kentinde büyük bir yangın çıktı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde bir silah deposunda yangın çıktı.

Khalilova, bölgede bundan daha önce şiddetli patlamalar duyulduğunu da açıkladı.

UKRAYNA RUSLARA AİT HAVA ALANINI VURMUŞTU

Ukrayna'nın, Rusya’nın Saratov şehrindeki Engels Askeri Havaalanı’na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı'na doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait İHA, gece saat 01.35 civarında Rus savunma sistemlerince alçak irtifadayken vuruldu. İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanında bulunan 3 Rus askeri yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.