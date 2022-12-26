26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rusya'nın silah deposunda büyük patlama

Rusya'nın Novosibirsk'teki silah deposunda yangın çıktı. Yangının patlama nedeniyle çıkmış olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 19:56
Takip Et

Rusya'nın Novosibirsk'teki silah deposunda büyük patlama

Rusya'nın silah deposunda büyük patlama
+
Aa
-

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Novosibirsk kentinde büyük bir yangın çıktı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, Rusya'nın Novosibirsk bölgesinde bir silah deposunda yangın çıktı.

Khalilova, bölgede bundan daha önce şiddetli patlamalar duyulduğunu da açıkladı.

UKRAYNA RUSLARA AİT HAVA ALANINI VURMUŞTU

Ukrayna'nın, Rusya’nın Saratov şehrindeki Engels Askeri Havaalanı’na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı'na doğru ilerleyen Ukrayna'ya ait İHA, gece saat 01.35 civarında Rus savunma sistemlerince alçak irtifadayken vuruldu. İHA'ya ait parçaların düşmesi sonucu havaalanında bulunan 3 Rus askeri yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
2
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
3
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
4
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
5
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿İstanbul uçağında kavga çıktı. Uçak pist başından geri döndü. Polisler uçağın içine girdi
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
6
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
7
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿Nijer’de askeri helikopter düştü
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿FETÖ'nün firari sözde 'il imamı' Isparta'da yakalandı
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Yorgun düşen kuğunun imdadına polis yetişti
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.