Rus kozmonot Cumhuriyetin 100. yılını uzaydan kutladı

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.

KAYNAK: İHA
Rus kozmonot Cumhuriyetin 100. yılını uzaydan kutladı

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Türkiye'ye olan hayranlığıyla biline Rus Kozmolog, daha önce de kendi sosyal medya hesabından uzaydan çektiği Türkiye fotoğraflarını paylaşmıştı.

Oleg Artemyev, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı açarak kutladı. Hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayan Artemyev: “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.

Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Artemyev’in bu hareketi takipçilerinin büyük beğenisi topladı.

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