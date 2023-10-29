Antalya’da 10 binlerce kişilik fener alayı. Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor

Cumhuriyetin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanmaya devam ediyor. Antalya´da, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı binlerce kişinin katıldığı fener alayı ile kutlandı.

KAYNAK: DHA
Antalya’da 10 binlerce kişilik fener alayı. Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Antalya’da 2 gündür farklı etkinliklerle kutlamalar devam ederken bugün ise Antalya Valiliği koordinasyonunda fener alayı düzenlendi. Binlerce vatandaşın ellerinde bayraklarla yer aldığı yürüyüşe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri ve STK üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

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7'DEN 70'E HERKES SOKAKLARDA!

Konyaaltı Caddesi üzerindeki varyantta toplanan binlerce kişi, ellerinde cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posteri, bayrak ve meşaleler ile yürüyüşe başladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak için güzergah boyunca marşlar söyleyen grupta çok sayıda çocuğun da olduğu görüldü. Yürüyüşe kimileri bebek arabalarıyla kimileri ise evcil hayvanlarıyla katıldı.

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"ÇOK GURUR VERİCİ BİR OLAY"

Yürüyüşe katılanlar arasında yer alan üniversite öğrencisi İsmail Furkan Çobanoğlu, “Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok gurur verici bir olay” dedi.

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