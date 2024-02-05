Rus kozmonottan uzayda büyük rekor

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Rus kozmonot Oleg Kononenko büyük bir rekora imza attı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı ile uzaya gönderilen 59 yaşındaki Rus kozmonot Kononenko, 878 gün 12 saat yörüngede kaldı ve uzayda en uzun süre kalma rekorunu kırdı.

Kononenko’nun elinde tuttuğu rekor, 878 gün 11 saat 29 dakika 48 saniye süreyle vatandaşı Gennady Padalka'ya aitti.

"REKOR İÇİN YAPMIYORUM"

Dünya’dan yaklaşık 423 km uzaklıktaki ISS’te bulunan Kononenko resmi haber ajansına demeçler verdi. Rus kozmonot, verdiği röportajda, uzaya rekor kırmak için değil, en sevdiği şeyi yapmak için uçtuğunu ifade etti.

"GURUR DUYUYORUM"

Tüm başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Kononenko, “Ancak, uzayda toplam kalma süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından daha fazla gurur duyuyorum” dedi.

Kononenko, yerçekimsiz ortamın fiziksel etkilerine karşı koymak için düzenli olarak egzersiz yaptığını vurgulamış, Kononenko, ilk uzay uçuşunu 2008 yılında gerçekleştirmişti.