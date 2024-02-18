Rus muhalif Navali'nin ölümünde büyük şüphe. Cenazesinin nerede olduğu bilinmiyor

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cansız bedeni ailesine teslim edilmedi.

Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Navalni'nin cansız bedeninin incelenmek üzere Rusya'nın Salehard kentine ulaştırıldığına dair cezaevinden bilgi verildiğini duyurdu.

CESEDİ ALMAYA GİDEN AİLESİNE “CESET YOK” DEDİLER

Cesedin ailesine henüz teslim edilmediğini ifade eden Yarmış, Navalni'nin annesi ve avukatının, Salehard kentindeki morga gittiğini, fakat onlara Aleksey'in cesedinin morgda olmadığı söylendiğini açıkladı.

Yarmış, Navalni'nin avukatlarına Rusya Soruşturma Komitesinden cesedin bulunduğu yer ve incelenme süreciyle ilgili birbiriyle çelişen bilgiler aktarıldığını iddia etti.

NAVALNİ'NİN ÖLÜMÜ

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat tarihinde açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalni'nin ölümünün sebeplerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını söyleyerek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır" ifadesini kullanmıştı.