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Ruslar gazını kestikleri Avrupalılarla dalga geçti

Ukrayna’yı işgali sonrası Batı ülkelerine maruz kalan ve sonrasında gaz akışını kesen Rusya Avrupalılar ile adeta dalga geçti. Rus devlet televizyonunda yayınlanan reklamda Avrupalıların doğalgaz sıkıntısı nedeniyle yiyecek bulamayan ailelerin görüldüğü bir gelecek tasvir edildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:14
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Ruslar gazını kestikleri Avrupalılarla dalga geçti! Devlet televizyonunda yeni yıl videosu yayınladı

Ruslar gazını kestikleri Avrupalılarla dalga geçti
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Rusya devlet televizyonu Russia Today (RT), Batı ile alay ettiği bir reklam yayımladı. Yayınladığı reklamda RT, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların enerji maliyetlerinin artmasına neden olması nedeniyle ailelerin evcil hayvanlarını yiyeceği ve karanlıkta yaşayacağı bir gelecek öngördü.

75 saniyelik reklam, Avrupalı bir ailenin ekonomik koşulların kötüye gitmesi nedeniyle birbirini izleyen üç Noel'i nasıl kutladığını gösteriyor.

Reklamda, "Silent Night" (Sessiz Gece) şarkısının sade bir versiyonu eşliğinde, iki ebeveyn 2021'de mutlu kızlarına kırmızı kurdeleli bir evcil hamster hediye ederken görülüyor. 2022'de hamsterın tekerleğini karanlık ve soğuk evlerindeki Noel ışıklarını çalıştırmak için minyatür bir jeneratöre bağlıyorlar.

2023 yılına gelindiğinde, halsiz halde görülen aile, sadece bir sulu çorbadan oluşan Noel yemeği için palto ve atkılara bürünmüş halde masada oturuyor. Bir anda dehşete kapılan baba, hamsterın kırmızı kurdelesini ağzından çıkardığında, anne çocuklarının hamsterın sulu çorba haline geldiğini öğrenmesini engellemek için babaya sus işareti yapıyor.

Reklamın kapanışında "Mutlu 'Rusya karşıtı' Noeller!", "Eğer medyanız size tüm bu olanların nereye gittiğini söylemiyorsa, RT vpn (sanal özel ağ) aracılığıyla hazır" mesajları yer alıyor.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından RT'nin üye ülkelerde yayın yapmasını yasakladı.

 

 

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