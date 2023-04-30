Rusların bahar hazırlığı görüntülendi. Baharda savaşın şiddetlenmesi bekleniyor

Rus ordusunun savunma hattı ABD’li uydu şirketi Maxar tarafından görüntülendi.

Rusların bahar hazırlığı görüntülendi. Baharda savaşın şiddetlenmesi bekleniyor

ABD’li uydu şirketi Maxar tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, güney Ukrayna'nın bazı bölgelerinde inşa edilen Rus savunmasının boyutlarını ortaya koydu. Fotoğraftalarda, tanksavar hendekleri, engeller, mayın tarlaları ve siperlerden oluşan katmanlar görüldü.

ukrayna-ruisya-savasi.jpg

Bununla birlikte, Rus askerlerinin savunma hattı, Ukrayna kuvvetlerinin önümüzdeki haftalarda karşı saldırılarını yoğunlaştırmasının beklendiği engebeli güney cephesinde yüzlerce kilometre boyunca devam ediyor. Uzmanlar, Ukrayna askerlerinin bu tür engelleri aşmasının kolay olmayacağını açıkladı.

azld6qyrkkr2bef-qbpdq.webp

Uygu görüntüleri, ayrıca Zaporizhzhya bölgesindeki Polohy kasabasının doğusunda geniş hendekler ve binlerce savunma mevzisi olduğunu gösterdi.

ukrayna-rusya-savasi2.webp

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere girdi Güncel
Dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere girdi
2,5 aydır her sabah hasarlı evinin önünde oturuyor! 'Ağlayıp gidiyorum' Güncel
2,5 aydır her sabah hasarlı evinin önünde oturuyor! 'Ağlayıp gidiyorum'
8. Kitap Fuarı Üsküdar’da başladı Kültür Sanat
8. Kitap Fuarı Üsküdar’da başladı
İran'da üst düzey bürokrat saldırıda hayatını kaybetti Dünya
İran'da üst düzey bürokrat saldırıda hayatını kaybetti
Soğuk hava deposunda patlama: 2 işçi ağır yaralı Güncel
Soğuk hava deposunda patlama: 2 işçi ağır yaralı
Yaralı tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı Güncel
Yaralı tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Prof. Dr. Naci Görür: Önlem alınmazsa İstanbul'un üçte biri göçük altında kalabilir Güncel
Prof. Dr. Naci Görür: Önlem alınmazsa İstanbul'un üçte biri göçük altında kalabilir