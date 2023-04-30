Rusların bahar hazırlığı görüntülendi. Baharda savaşın şiddetlenmesi bekleniyor

ABD’li uydu şirketi Maxar tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, güney Ukrayna'nın bazı bölgelerinde inşa edilen Rus savunmasının boyutlarını ortaya koydu. Fotoğraftalarda, tanksavar hendekleri, engeller, mayın tarlaları ve siperlerden oluşan katmanlar görüldü.

Bununla birlikte, Rus askerlerinin savunma hattı, Ukrayna kuvvetlerinin önümüzdeki haftalarda karşı saldırılarını yoğunlaştırmasının beklendiği engebeli güney cephesinde yüzlerce kilometre boyunca devam ediyor. Uzmanlar, Ukrayna askerlerinin bu tür engelleri aşmasının kolay olmayacağını açıkladı.

Uygu görüntüleri, ayrıca Zaporizhzhya bölgesindeki Polohy kasabasının doğusunda geniş hendekler ve binlerce savunma mevzisi olduğunu gösterdi.