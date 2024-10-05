Rüştü Onur Attila ile ilişkisini sonlandırmıştı! Şarkıcı Nez'den kötü haber... Hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Nez akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir dönemin en popüler şarkıcısı olan Nez, bir süredir oyuncu ve tiyatrocu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ

Kısa süre önce eşinden boşanan Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bu duyurudan sonra Nez ortadan kaybolmuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlişkisini sonlandırdıktan sonra sesi çıkmayan şarkıcıdan üzen haber geldi. Cihangir’de bulunan evinde akşam saatlerinde rahatsızlanan Nez, yakınları tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ünlü şarkıcı normal servise alınarak taburcu edildi.

‘BÜYÜK BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİM’

Sosyal medya hesabı üzerinden rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapan Nez, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir rahatsızlık geçirdim. Salgın var bu kez zor geçiriyorum. Arayan soran mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sağlık her şeyden önemli. Ayrıca sağlık sektöründe çalışan herkesi doktorlarımızı başımızın üstünde tutmamız gerekiyor. Ne şartlar altında nasıl canla başla çalıştıklarını gördüm Tedavisine evde devam edecek olan şarkıcı Nez, uzun bir süre sahnelere ara verecek.

İlişkileri olay olan Rüştü Onur Atilla ile Nez sessiz sedasız ayrıldı

ŞARKICI NEZ KİMDİR?

Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, 20 gün önce eski eşi Sinem Ayyıldız ile boşandığını duyurmuştu.

Ünlü isim, boşandıktan sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Nez geçtiğimiz gün ilişkisinin bitiğini duyurmuştu.

İstanbul'da dünyaya gelen Nez, beş yaşındayken ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşındı.

İlk ve ortaokul eğitimini yurtdışında tamamladı. Liseyi Türkiye’deki İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okudu. İngiltere'de psikodrama bölümünü kazandı ancak tamamlamadan Türkiye'ye geri döndü.

Hürriyet gazetesi'nin hafta sonu eki reklamındaki sesi ile ün kazandı.

Bir gece Işın Karaca'ya, dört ay Serdar Ortaç'a vokal yaptı.