Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı adliyeye sevk edildi

Antalya'da bir tekne sahibinden deniz araçlarının tescil ve kayıt işlemleri için 3 bin euro rüşvet alırken jandarma tarafından suçüstü yakalanan Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan liman başkanı adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre, Manavgat'ta su sporları işletmeciliği yapan Şükrü Öksüzoğlu, satın aldığı deniz araçlarının tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığı'na başvurdu. Şükrü Öksüzoğlu'yla odasında görüşen Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., kayıt işlemleri için 3 bin euro istedi. Liman başkanının isteğini kabul eden Şükrü Öksüzoğlu, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Adli makamların bilgisi dahilinde jandarma tarafından seri numarası alınan 3 bin euro, Şükrü Öksüzoğlu tarafından İ.E.B.'ye odasında verildi. Şükrü Öksüzoğlu'nun odadan çıkmasının ardından sivil giyimli jandarma görevlileri, kendilerini tanıtarak içeri girdi.

3 BİN EURO ÇEKMECEDE BULUNDU

Odada yapılan aramada tekne sahibinin verdiği 3 bin euro, Manavgat Liman Başkanı İ.E.B.'nin masasının çekmecesinde bulundu. Şüpheli İ.E.B., 'rüşvet almak' suçundan gözaltına alındı. Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., jandarmada ifade vermeyip, susma hakkını kullandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolü ve parmak izinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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