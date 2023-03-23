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Rusya 460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini yakıt ve yağ deposunu vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da çatışmalara devam ettiğini ve Ukrayna ordusuna karşı başarılı operasyonlar yürüttüklerini açıkladı. Konaşenkov, Rus birliklerinin farklı bölgelerde 460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 21:35
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Rusya 460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini yakıt ve yağ deposunu vurduğunu açıkladı

Rusya 460 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini yakıt ve yağ deposunu vurduğunu açıkladı
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Ayrıca, Zaporijya bölgesindeki Zalizniçe yerleşim biriminin yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir birliğe ait yakıt ve yağ deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait "Su-24" tipi savaş uçağı ile 16 insansız hava aracının da vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait birçok askeri aracın ve silahın imha edildiğini ifade ederek, Ukrayna'ya ait 404 uçak, 224 helikopter, 3 bin 544 İHA, 414 hava savunma füze sistemi, 8 bin 384 tank ve zırhlı araç, 1071 çok namlulu roketatar, 4 bin 415 obüs ve havan topu, 9 bin 73 özel askeri aracın yok edildiğini belirtti.

Ukrayna ise Rusya'nın açıklamalarını reddederek, sivillere yönelik saldırıların arttığı ve Rus birliklerinin Ukrayna topraklarına girdiği yönündeki iddialarını sürdürüyor. Bu gelişmeler, Rusya-Ukrayna krizinin daha da derinleşmesine ve uluslararası gerginliğin artmasına neden oluyor.

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