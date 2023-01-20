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Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Rusya Güvenlik Konseyini topladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:45
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Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı

Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyini topladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Rusya Güvenlik Konseyini topladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in başkanlık ettiği konsey toplantısında “özel askeri operasyon” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin’in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.

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