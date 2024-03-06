Rusya efsane satranççı Kasparov’u terörist listesine aldı

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin (Rosfinmonitoring) web sitesindeki terörist ve aşırılıkçılar listesinde Kasparov’un adı yer aldı. Kasparov, babası Yahudi, annesi Ermeni olan bir Rus vatandaşıydı ve 1985-2000 yılları arasında satrançta dünya şampiyonluğunu elinde tuttu.

2005 yılında satrançtan emekli olan Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı muhalefet eden siyasi hareketlere katıldı. Daha sonra yurtdışına taşınan Kasparov, 2014’te Hırvatistan pasaportu aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında, Kasparov Putin’i sert bir şekilde eleştirdi ve “Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi” gerektiğini savundu. Kasparov, 20 Mayıs 2022’de Rusya’da “yabancı ajan” ilan edildi.

GARRY KASPAROV KİMDİR?

Garry Kasparov, 1963 yılında Bakü’de doğan, 1985-2000 yılları arasında dünya satranç şampiyonu olan Rus satranç büyükustasıdır. Kasparov, 22 yaşında dünya şampiyonu olan en genç oyuncu ve bir süperbilgisayar tarafından yenilen ilk dünya şampiyonudur. Kasparov, aynı zamanda bir yazar, siyasi aktivist ve Kremlin’in muhalifidir. Rusya, Kasparov’u terörist ve aşırılıkçılar listesine aldı. Kasparov, 2014 yılında Hırvatistan vatandaşlığı aldı ve New York’ta yaşamaya başladı.

KASPAROV'UN EN ÜNLÜ OYUNLARINDAN BİRİ HANGİSİ?

Kasparov’un en ünlü oyunlarından biri, 1999 yılında Wijk aan Zee Satranç Turnuvası’nda Veselin Topalov’a karşı oynadığı ve “Kasparov’un Ölümsüzü” olarak bilinen oyundur. Bu oyun, Kasparov’un bir başyapıtı olarak kabul edilir ve Chess.com, tüm zamanların en iyi satranç oyunu olarak listelemiştir1. Bu oyunda, Kasparov, beyaz taşlarla oynarken, rakibinin kalesini feda ederek, muhteşem bir saldırı başlatmış ve oyunu kazanmıştır.

İŞTE O OYUN

1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Be3 Bg7 5.Qd2 c6 6.f3 b5 7.Nge2

Nbd7 8.Bh6 Bxh6 9.Qxh6 Bb7 10.a3 e5 11.O-O-O Qe7 12.Kb1 a6

13.Nc1 O-O-O 14.Nb3 exd4 15.Rxd4 c5 16.Rd1 Nb6 17.g3 Kb8

18.Na5 Ba8 19.Bh3 d5 20.Qf4+ Ka7 21.Rhe1 d4 22.Nd5 Nbxd5

23.exd5 Qd6 24.Rxd4 cxd4 25.Re7+ Kb6 26.Qxd4+ Kxa5 27.b4+ Ka4

28.Qc3 Qxd5 29.Ra7 Bb7 30.Rxb7 Qc4 31.Qxf6 Kxa3 32.Qxa6+ Kxb4

33.c3+ Kxc3 34.Qa1+ Kd2 35.Qb2+ Kd1 36.Bf1 Rd2 37.Rd7 Rxd7

38.Bxc4 bxc4 39.Qxh8 Rd3 40.Qa8 c3 41.Qa4+ Ke1 42.f4 f5 43.Kc1

Rd2 44.Qa7 1-0