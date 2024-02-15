Rusya Kiev'i vurdu: 11 kişi yaralandı

Ukrayna ile yaklaşık 2 yıldır savaş halinde bulunan Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu şehirlerin altyapısı ile ev ve iş yerlerinde ağır hasar meydana geldiği bildirildi. Ukrayna Hava kuvvetleri, Rusya tarafından fırlatılan 26 füzeden 13'ünün düşürüldüğünü belirtti.

Başkent Kiev’i hedef alan füzelerin tamamının düşürüldüğü öğrenilirken Kiev bölgesindeki yerleşim alanlarına füze parçalarının düşmesi sonucu 7 ev ile çok sayıda aracın hasar gördüğü açıklandı. Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi, Lviv'de bir enerji tesisinin vurulması sonucu yangın çıktığını, 3 kişinin hafif yaralandığını, 18 ev, 2 okul ve 1 anaokulunun hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya’nın Hmelnitski bölgesi ile Dnipro ve Zaporijya’da da altyapıyı hedef aldığı, Hmelnitski’de 2 kişinin Zaporijya’da ise 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Zaporijya’da ayrıca evler, dükkanlar ve bir okulun hasar gördüğü öğrenildi.