Rusya, Kırım Köprüsü'ndeki saldırının arkasındaki ismi açıkladı

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim'de meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

Kırım'daki köprü patlamasında 8 gözaltı: Rusya, saldırının arkasındaki ismi açıkladı

Cumartesi günü meydana gelen patlama sonrası Rusya başta Kiev olmak üzere pek çok Ukrayna kentine füze yağdırmıştı. Köprü patlamasından günler sonra Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

RUSYA SALDIRININ ARKASINDAKİ İSİM VERDİ: 8 GÖZALTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Kerç Köprüsü'ndeki patlama Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanı Kirill Budanov tarafından organize edildi" denildi. FSB patlama ile ilişkili olarak 5 Rus, 3 Ukrayna ve bir Ermenistan vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya daha önce infilak eden kamyonun rotasını Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya, Krasnodar Bölgesi olarak belirlediklerini duyurmuştu.

Rus televizyonlarından da canlı yayınlanan toplantıda kısa bir konuşma yapan Putin, raporlar doğrultusunda bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyleyerek, "Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı. Bu saldırıyı planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu saldırıda bir kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Kerç Boğazı’nda güvenlik önlemleri artırılmıştı.

