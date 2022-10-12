12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Kırım Köprüsü'ndeki saldırının arkasındaki ismi açıkladı

Rusya, Kırım Köprüsü'ndeki saldırının arkasındaki ismi açıkladı

8 Ekim Cumartesi günü Rusya’yı Kırım yarımadasına bağlayan stratejik önemi bulunan Kırım (Kerç) Köprüsü'nde büyük bir patlama meydana gelmişti. Kırım Köprüsü'nün intikamını Ukrayna'ya füze yağdırarak alan Rusya saldırının arkasındaki ismi açıkladı. Patlama ile ilişkili olarak 8 şüphelinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:14
Takip Et

Rusya Kırım Köprüsü'ndeki saldırının arkasındaki ismi duyurdu

Rusya, Kırım Köprüsü'ndeki saldırının arkasındaki ismi açıkladı
+
Aa
-

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde 8 Ekim'de meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.
Kırım'daki köprü patlamasında 8 gözaltı: Rusya, saldırının arkasındaki ismi açıkladı

Cumartesi günü meydana gelen patlama sonrası Rusya başta Kiev olmak üzere pek çok Ukrayna kentine füze yağdırmıştı. Köprü patlamasından günler sonra Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) saldırının arkasındaki ismi açıkladı.

RUSYA SALDIRININ ARKASINDAKİ İSİM VERDİ: 8 GÖZALTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Kerç Köprüsü'ndeki patlama Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanı Kirill Budanov tarafından organize edildi" denildi. FSB patlama ile ilişkili olarak 5 Rus, 3 Ukrayna ve bir Ermenistan vatandaşın gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya daha önce infilak eden kamyonun rotasını Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Osetya, Krasnodar Bölgesi olarak belirlediklerini duyurmuştu. 

Rus televizyonlarından da canlı yayınlanan toplantıda kısa bir konuşma yapan Putin, raporlar doğrultusunda bu saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyleyerek, "Hiç şüphe yok ki bu, Rusya Federasyonu’nun sivil altyapısının kritik derecede önemli bir parçasının yok edilmesine yönelik bir terör saldırısıydı. Bu saldırıyı planlayan, gerçekleştiren ve bu saldırının emrini veren de Ukrayna’nın gizli servisleridir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu saldırıda bir kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Kerç Boğazı’nda güvenlik önlemleri artırılmıştı.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
12.10.2022 13:34
Lan süper güçmüş? Sevsinler böyle gücü? Bakın ABD Irak da 1,5 milyonu 1 ayda öldürdü savaşı bitirdi? Ha bu ölenlerde sivil, kadın ve çocuk yoktu!! Hata kuş bile yoktu!!! 1,5 milyon kimdi ????  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
2
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
3
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
5
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
6
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
7
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Türk kızı Avrupa'yı yeniden inşa edecek
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Cinayet Dosyası dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Uzmanı sağlıklı neslin ilk adımını açıkladı
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
﻿Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.