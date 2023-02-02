﻿Rusya, Kramatorsk'u hedef aldı: En az 3 kişi yaşamını yitirdi

Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Kramatorsk şehrini hedef aldı.

Saldırılarda sivillerin yaşadığı bir bina isabet aldı.

TRT Haber’in aktardığına göre; Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko yerle bir olan apartmandan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 20 kişinin yaralandığını söyledi.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ZELENSKİY: CEPHEDE DURUM ZORLAŞIYOR

Ukrayna'nın doğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkenin doğusunda saldırılarını artırdığını söyledi, cephede durumun daha da zorlaştığını belirtti.

PUTİN: UKRAYNA'DAN RUS BÖLGELERİNE YAPILAN SALDIRILAR ÖNLENMELİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan Rus bölgelerine yapılan saldırılara ilişkin konuştu.

Saldırılar sebebiyle çok sayıda kişinin evsiz kaldığını söyleyen Putin, Rus ordusunun Ukrayna topraklarından yapılan saldırıları önlemesi gerektiğini belirtti.

RUSYA'DAN İSRAİL'E UYARI

Moskova yönetimi, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizi derinleştireceğini, sevk edilen silahların Rus ordusu için meşru hedefler olacağını söyledi.

ABD'DEN YAPTIRIM ADIMI

ABD, Rusya yaptırımlarını delen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli şirketler ağına yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada Rusya’ya uygulanan yaptırımları delerek Moskova’nın askeri sanayi angajmanlarına aracılık eden 22 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedildi.