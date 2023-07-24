Rusya limanları ve depoları vurdu tahıl fiyatları uçtu

Rus kuvvetlerinin Ukrayna’da tahıl limanlarını ve Tuna Nehri depolarını vurması sonrası tahıl fiyatları yükselişe geçti.

Rusya limanları ve depoları vurdu tahıl fiyatları uçtu

Ekonomim’de yer alan habere göre, Rusya'nın Tuna Nehri'ndeki tahıl depolarına yönelik saldırıları da dahil olmak üzere Ukrayna limanları ve tahıl altyapısını vurmasının ardından Pazartesi günü Chicago borsasında işlem gören buğday ve mısır fiyatları yükseldi.

TAHIL İHRACATINA YÖNELİK TEHDİTLER ARTTI

Rusya İHA’lar ile gerçekleştirdiği saldırıda Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl depolarını imha ederek hava harekâtının hedef alanını genişletti. Böylece Moskova yönetimi Ukrayna'nın Avrupa Birliği üzerinden gerçekleştirdiği devasa kara ve nehir tahıl ihracatına yönelik tehditleri artırdı.

Tüccarlar çatışmaların Karadeniz'den yapılan tahıl sevkiyatını tehdit edebileceğinden endişe ederken, Ukrayna'nın tahıl ihracatı için geçen hafta sona eren güvenli sevkiyat koridorunun hızlı bir şekilde yeniden başlaması için umutlar tükeniyor.

TAHIL DEPOLARI İLK KEZ VURULDU

Rus tahıl analisti Andrey Sizov Twitter'da "Dün gece Moskova savaş sürecinde ilk kez Tuna depolarına saldırdı Bize göre bu Odesa'ya yönelik saldırılardan daha büyük bir olay. Tuna Nehri şu anda Ukrayna tahılı için en önemli ihracat rotası" ifadelerini kullandı.

BUĞDAY FİYATLARI %6 PRİM YAPTI

Rusya'nın Karadeniz Tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin küresel tedarik endişelerini artırmasıyla Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) buğday vadeli işlemleri %6 artışla kilo başına 7,39 dolara yükselirken, European Euronext buğdayı %6,2 artışla metrik ton başına 262,75 Euro'ya (291,18 $) yükseldi.

Mısır %4,6 artışla kilo başına 5,61 dolara, soya fasulyesi ise %1,3 artışla kilo başına 14,21 dolara çıktı.

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