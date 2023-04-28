Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Küresel mali istikrara yönelik tehditler sürüyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, küresel ekonomideki jeopolitik gerginlikten ötürü bir değişim süreci yaşandığını belirterek, "Küresel ekonomide mali istikrara yönelik tehditler sürüyor." dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Küresel mali istikrara yönelik tehditler sürüyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, küresel ekonomideki jeopolitik gerginlikten ötürü bir değişim süreci yaşandığını belirterek, "Küresel ekonomide mali istikrara yönelik tehditler sürüyor. Dünya ekonomisi muhtemelen giderek daha fazla parçalara ayrılmış hale gelecek." dedi.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 7,5 seviyesinde sabit tutma kararının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki enflasyon risklerinin devam ettiğini belirten Nabiullina, "Faiz oranına yönelik beklentilerimize baktığımızda, faiz indirimi için belirli bir alana sahip olsak da faizi artırma ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkedeki bütçe açığının artması halinde çeşitli önlemler almak zorunda kalabileceklerine işaret eden Nabiullina, "Bütçe açığının orta vadede daha da artması durumunda daha sıkı bir para politikası gerekebilir. Rusya Merkez Bankası açısından bakıldığında, önemli olan bütçe harcamaları değil, yapısal bütçe açığına yönelik göstergelerdir." dedi.

Nabiullina, Rusya'da dost olmayan ülkelerdeki şirketlere ait hisselerle ilgili yapılan işlemlere de kısıtlama getirileceğini aktararak, "Dost olmayan ülkelerdeki savunma sanayi şirketlerinin hisseleriyle işlemler (Rusya'da) yasaklanacak. Elbette bu yatırımları daha önce yapanların bu kağıtlardan nasıl çıkacaklarına ilişkin sürecin netleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİM SÜRECİ

Elvira Nabiullina, ülkede dövize yönelik devam eden çeşitli sermaye kontrolleri önlemlerinin daha da katılaştırılması veya yumuşatılmasının şu anda gündemde olmadığını söyledi.

Küresel ekonomide yaşanan değişim sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, "Küresel ekonomide mali istikrara yönelik tehditler sürüyor. Büyüme ise Çin ekonomisinin açılmasıyla destekleniyor. Geleneksel tedarik zincirlerinde, ödeme yöntemlerinde ve teknoloji alışverişinde temel değişimler yaşanıyor. Dünya ekonomisi muhtemelen giderek daha fazla parçalara ayrılmış hale gelecek." şeklinde konuştu.

Jeopolitik gerginliklerin söz konusu değişimi hızlandırdığını vurgulayan Nabiullina, "Rusya'ya gelirsek, dış koşulların hem olumlu hem de olumsuz etkileri yaptırımlarla sınırlanıyor. Dış etkiler, Rusya'da ihraç ettiği mallara olan talep, malların fiyatları ve hacimleri aracılığıyla hissedilecek." dedi.

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