Rusya S-300 ile saldırdı. Çok sayıda ölü var

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya S-300 ile saldırdı. Çok sayıda ölü var
Rusya Ukranya'ya S-300 füzeleri ile saldırdı. Donetsk Bölgesi'ne yapılan saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Rusya, dün akşam Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Pokrovsk ilçesine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 10’dan fazla Ukraynalı hayatını kaybetti.

S-300 FÜZELERİNİ KULLANDILAR

Rusya’nın kullandığı S-300 füzeleri, Pokrovsk’ta 2 evi tamamen yıktı ve enkaz altında kalanlar oldu. Enkazdan şu ana kadar sadece bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalanlardan 2’sinin çocuk olduğu tahmin ediliyor.

Rivne köyünde de 3’ü çocuk 6 kişilik bir ailenin yaşadığı ev, Rus füzeleri tarafından yok edildi. Aile fertlerinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Zelenskiy, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve Rusya’yı terör devleti olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, “Rusya, bu saldırıların hiçbirinin cevapsız kalmayacağını hissetmeli. Bunu gücümüzle, savunmamızla ve siyasi kabiliyetlerimizle sağlamalıyız” dedi.

RUSYA, NEPTÜN FÜZELERİNİ ENGELLEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna’nın Karadeniz üzerinde Rusya topraklarına yönelik Neptün gemisavar füzeleriyle saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin 6 Ukrayna füzesini imha ettiğini ve saldırıyı engellediğini öne sürdü.

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