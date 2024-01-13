Rusya'dan İngiltere'ye gözdağı: Savaş ilanı olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere’nin Ukrayna ile güvenlik alanında anlaşma imzalamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Medvedev, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Kiev ile anlaşma imzalamak için ülkeye geldiği sırada Ukrayna'nın, Rusya’nın güneyindeki Belgorod şehrine Batılı ülkelerin verdiği misket bombalarıyla saldırdığını bildirdi.

Medvedev, Batı’nın İngiliz heyeti Kiev’deyken misket bombalarına maruz kalmış olsa buna nasıl tepki vereceğini sordu.

Medvedev, "Bir şey daha: Umarım ebedi düşmanlarımız kibirli İngilizler, resmi askeri birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmanın ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ GÜVENLİK ANLAŞMASI

Kiev'de bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iki ülke arasında güvenlik alanında anlaşma imzaladı.

Anlaşmada, Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü koruma ve yeniden tesis etme, ekonomisini yeniden inşa etme, vatandaşlarını korumak için kapsamlı yardım sağlama, Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önleme ve aktif bir şekilde caydırma ve karşı koyma, Ukrayna'nın reform planlarını ve NATO uyumluluğunu desteklemek suretiyle Ukrayna'nın gelecekte Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini desteklemenin Kiev'e verilen güvenlik taahhütlerinin ana bileşenleri olduğu aktarıldı.

UKRAYNA'YA 2,5 MİLYAR STERLİNLİK DESTEK

Söz konusu anlaşma yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edilecek.

Anlaşmaya göre, Ukrayna'ya 2024'te 2,5 milyar sterlin daha destek verilecek.

Ayrıca, Ukrayna'nın deniz filosunun gelişimine de katkı sağlanacak.

