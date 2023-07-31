Rusya Ukrayna barış masasına mı oturuyor. Büyük iddia: yeri bile belli oldu

Wall Street Journal gazetesi dün akşam yayınladığı bir haberinde Suudi Arabistan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla ilgili barış müzakerelerine ev sahipliği yapacağını bildirdi. Habere göre bu girişim, Avrupalı ülkelerin Ukrayna ‘bataklığından’ kurtulma çabaları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Wall Street Journal ayrıca, söz konusu toplantıda 30 ülkeden üst düzey yetkililerin bulunacakları ve toplantının önümüzdeki 5 ve 6 Ağustos günlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'a yaptığı ziyaretinin kapanışında Suudi Arabistan ve Türkiye yayınladıkları ortak bildirilerinde Ukrayna krizinin müzakere ve diplomasi yoluyla sonuçlandırılması gerektiğini vurguladılar.