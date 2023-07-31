Rusya Ukrayna'yı füzelerle vurdu. 5 ölü 73 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Kriviy Rig şehrine sabah saatlerinde düzenlediği balistik füze saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı. Bir apartmanın büyük bölümünün yıkıldığı saldırıda, bir üniversite binası da hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Saldırıda biri çocuk olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirten Zelenski, “İlk belirlemelere göre 2 balistik füze isabet etti. Konutun 4. kattan 9. katına kadar olan kısmı tamamen yıkılmış durumda” dedi. Zelenski, balistik füzelerin isabet ettiği yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Balistik füze saldırısı gerçekleştiği Kriviy Rig şehrinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kriviy Rig Savunma Konseyi Başkanı Aleksandr Vilkul, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yaralı sayısının 73'e çıktığını ve bunlardan 8’inin çocuk olduğunu bildirdi.

Zelenski, sabah saatlerinde yaptığı önceki açıklamada, Rus ordusunun Kriviy Rig ve Herson kentlerinde apartmanlara ve bir üniversite binasına saldırdığını, bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu aktarmıştı.

Son günlerde Rusya'nın Ukrayna'daki şehirleri vurduğunu bildiren Zelenski, Rus ordusunun sivil tesisleri ve binaları bombaladığını ancak bunun kendilerini korkutmadığını söylemişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herson saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.