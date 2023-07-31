Rusya Ukrayna'yı füzelerle vurdu. 5 ölü 73 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Kriviy Rig şehrine sabah saatlerinde füze saldırısı düzenledi. Saldırıda şu ana kadar 5 kişi yaşamını yitirirken, 73 kişi de yaralandı.

KAYNAK: AA
Rusya Ukrayna'yı füzelerle vurdu. 5 ölü 73 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Kriviy Rig şehrine sabah saatlerinde düzenlediği balistik füze saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı. Bir apartmanın büyük bölümünün yıkıldığı saldırıda, bir üniversite binası da hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Saldırıda biri çocuk olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirten Zelenski, “İlk belirlemelere göre 2 balistik füze isabet etti. Konutun 4. kattan 9. katına kadar olan kısmı tamamen yıkılmış durumda” dedi. Zelenski, balistik füzelerin isabet ettiği yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Balistik füze saldırısı gerçekleştiği Kriviy Rig şehrinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kriviy Rig Savunma Konseyi Başkanı Aleksandr Vilkul, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yaralı sayısının 73'e çıktığını ve bunlardan 8’inin çocuk olduğunu bildirdi.

Zelenski, sabah saatlerinde yaptığı önceki açıklamada, Rus ordusunun Kriviy Rig ve Herson kentlerinde apartmanlara ve bir üniversite binasına saldırdığını, bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu aktarmıştı.

Son günlerde Rusya'nın Ukrayna'daki şehirleri vurduğunu bildiren Zelenski, Rus ordusunun sivil tesisleri ve binaları bombaladığını ancak bunun kendilerini korkutmadığını söylemişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herson saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İlgili Haberler
Sırbistan: Rusya ile Ukrayna arasında gelecek Nisan'da ateşkes olur
Sırbistan: Rusya ile Ukrayna arasında gelecek Nisan'da ateşkes olur
Rusya Ukrayna barış masasına mı oturuyor. Büyük iddia: yeri bile belli oldu
Rusya'dan dünyayı alarma geçirecek açıklama: Nükleer silah kullanmak zorunda kalacağız
Ukrayna lideri Zelenskiy: Savaş yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına dönüyor
Rusya'ya roket düştü. Çok sayıda yaralı var
Rusya'ya roket düştü. Çok sayıda yaralı var
Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Konyaspor gol yağdırdı Spor
Konyaspor gol yağdırdı
Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı Güncel
Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı
Tır sürücüsü neredeyse bir Aileyi hayattan koparacaktı Güncel
Tır sürücüsü neredeyse bir Aileyi hayattan koparacaktı
Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi Ekonomi
Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi
İslam Memiş açıkladı altın sahiplerinin dili tutuldu: "Ağustos geldi hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş açıkladı altın sahiplerinin dili tutuldu: "Ağustos geldi hazırlığa başlayın"
Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı Güncel
Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı
Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı Güncel
Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı