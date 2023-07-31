Rusya'dan dünyayı alarma geçirecek açıklama: Nükleer silah kullanmak zorunda kalacağız

Ukrayna İHA'ları tarafından Moskova'ya saldırı girişiminde bulunuldu. Rusya Savunma Bakanlığı, İHA'ların imha edildiğini duyururken Bakan Dmitri Medvedev, Kiev'in devam eden karşı saldırısı başarılı olursa Moskova'nın nükleer silah kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Rusya'dan dünyayı alarma geçirecek açıklama: Nükleer silah kullanmak zorunda kalacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Moskova bölgesindeki askeri ve sivil tesislere İHA’larla saldırmak istediğini ancak Rus hava savunma sistemlerinin İHA’ları vurarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukraynaya'ya karşı başlatılan savaşta bu son saldırı ile Moskova'ya ikinci kez saldırı düzenlenmiş oldu.

NÜKLEER SALDIRI UYARISI

Dünyanın gözü kulağı aylardır Rusya-Ukrayna savaşından gelen haberlere kitlenmişken Rusya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Moskova'nın ikinci defa Ukrayna İHA'larının hedefi olması üzerine Kiev'in devam eden karşı saldırısı başarılı olursa Moskova'nın nükleer silah kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Medvedev resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Düşünsenize NATO tarafından desteklenen saldırı başarılı olursa ve topraklarımızın bir kısmını koparırlarsa, o zaman Rusya cumhurbaşkanının kararnamesi kurallarına göre nükleer silah kullanmak zorunda kalırız.'

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
İslam Memiş Ağustos’ta altında neler olacağını açıkladı Ekonomi
İslam Memiş Ağustos’ta altında neler olacağını açıkladı
İşte mutlu olmanın kuralı Sağlık
İşte mutlu olmanın kuralı
Özgür Demirtaş Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı. "Yanlış karar" diyerek uyardı Güncel
Özgür Demirtaş Türkiye'yi bekleyen yeni tehdidi açıkladı. "Yanlış karar" diyerek uyardı
Draping makyaj Sağlık
Draping makyaj
Dr. Işık: Su içmeyi ihmal etmeyin Sağlık
Dr. Işık: Su içmeyi ihmal etmeyin
Farkında olmadan dişlerimize nasıl zarar veriyoruz Sağlık
Farkında olmadan dişlerimize nasıl zarar veriyoruz
Atatürk : Sağlık olsun! Güncel
Atatürk : Sağlık olsun!