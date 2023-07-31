Rusya'dan dünyayı alarma geçirecek açıklama: Nükleer silah kullanmak zorunda kalacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Moskova bölgesindeki askeri ve sivil tesislere İHA’larla saldırmak istediğini ancak Rus hava savunma sistemlerinin İHA’ları vurarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukraynaya'ya karşı başlatılan savaşta bu son saldırı ile Moskova'ya ikinci kez saldırı düzenlenmiş oldu.

NÜKLEER SALDIRI UYARISI

Dünyanın gözü kulağı aylardır Rusya-Ukrayna savaşından gelen haberlere kitlenmişken Rusya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev Moskova'nın ikinci defa Ukrayna İHA'larının hedefi olması üzerine Kiev'in devam eden karşı saldırısı başarılı olursa Moskova'nın nükleer silah kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

Medvedev resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Düşünsenize NATO tarafından desteklenen saldırı başarılı olursa ve topraklarımızın bir kısmını koparırlarsa, o zaman Rusya cumhurbaşkanının kararnamesi kurallarına göre nükleer silah kullanmak zorunda kalırız.'