Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla yoğun saldırılar sonucu Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandığı hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece saatlerinde Ukrayna ordusunun rezerv birliklerinin konuşlandığı noktalara denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla yoğun saldırı yapıldığını belirten Konaşenkov, "Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri deniz piyadeleri birliklerinin çatışma alanı bölgesindeki ilerlemesine izin verilmedi." ifadelerini kullandı.

Donetsk yönünde Artyömovsk (Bahmut) şehrinde Rus saldırı müfrezelerinin kuzeybatı, güneybatı ve batıda 4 mahalleyi kontrolü altına aldığını kaydeden Konaşenkov, hava indirme birliklerinin Ukrayna birliklerini şehrin kuzey ve güney tarafında sıkıştırdığını, saldırı müfrezelerine yardım ettiğini dile getirdi.

Hava, muharebe taktik ve topçu birliklerinin Stupoçki, Çasov Yar ve Kalinina yerleşim birimlerinde Ukrayna askerlerini vurduğunu anlatan Konaşenkov, bir günde bu bölgede Rus savaş uçaklarının 4 sorti yaptığını ve 59 topçu atışı gerçekleştirildiğini belirtti.

Konaşenkov, "400'den fazla Ukrayna askeri ve paralı savaşçı, 2 piyade savaş aracı, 6 zırhlı araç, 4 otomobil, D-20 ve D-30 model obüs, Gvozdika kundağı motorlu obüs etkisiz hale getirildi." dedi.

Öne Çıkanlar
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Son Haberler
Yandaş İbrahim Karagül'ün yalanı elinde patladı. Bahçeli’nin eski mitingini yeni miting gibi paylaştı Siyaset
Yandaş İbrahim Karagül'ün yalanı elinde patladı. Bahçeli’nin eski mitingini yeni miting gibi paylaştı
D-100’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
D-100’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu Güncel
Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor Dünya
İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu Siyaset
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu
Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek Magazin
Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek
CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti Siyaset
CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti