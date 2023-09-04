Rusya Ukrayna’daki tahıl limanına saldırdı

Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşecek toplantının en önemli konularından bir tanesinin tahıl anlaşması olması beklenirken, Rusya’nın Ukrayna’daki tahıl depolarına saldırdığı belirtildi.

Rusya Ukrayna’daki tahıl limanına saldırdı

Editör: Osmancan Erok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik görüşmesine saatler kala, Rusya, Ukrayna'nın en büyük tahıl ihraç eden limanlarından birine bir insansız hava aracı saldırısı dalgası başlattı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Pazartesi günü erken saatlerde, ülkenin Odesa bölgesindeki Tuna Nehri üzerindeki iki büyük tahıl ihracat tesisinden biri olan İzmail limanının vurulduğunu açıkladı.

Odesa Valisi Oleh Kiper daha sonra güney bölgesinde 17 insansız hava aracının düşürüldüğünü ancak saldırının liman altyapısında büyük hasara yol açtığını söyledi.

Kiper, Telegram'da "17 drone hava savunma güçlerimiz tarafından düşürüldü" diye yazdı. “Fakat ne yazık ki isabetler de var. İzmail ilçesinin çeşitli yerleşim yerlerinde depo ve üretim binaları, sanayi işletmelerinin tarım makine ve ekipmanları zarar gördü” dedi.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirildi.

İHA saldırısı, Putin ve Erdoğan'ın, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerindeki gıda krizinin hafifletilmesine yardımcı olacak Ukrayna tahıl ihracatı anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil yeri Soçi'de buluşacakları sırada gerçekleşti.

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