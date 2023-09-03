Rusya göçmenleri orduya katılmaya zorluyor. Pasaportlarına el koyuyorlar

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da artan kayıplar sebebiyle personel arayışındaki Rusya'nın yüzünü komşu ülkelerdeki yabancılara ve Rusya içindeki milyonlarca Orta Asyalı göçmene çevirdiğini iddia etti.

Bakanlık tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, Rusya'nın komşu ülkelerde para karşılığı asker toplamak için çağrıda bulunduğu bildirildi.

Rapora göre, Ermenistan ve Kazakistan'da 495,000 ruble (yaklaşık 4,760 euro) başlangıç ödemesi ve 190,000 rubleden (yaklaşık 1,828 euro) başlayan maaşlar teklif eden internet ilanları yayınlanıyor.

Öte yandan rapor, Rusya'nı Mayıs 2023'ten bu yana Ukrayna'da savaşacak Orta Asyalı göçmenlere hızlı vatandaşlık ve 3,850 euroya varan maaş vaatleriyle yaklaştığına dikkat çekti.

GÖÇMENLER RUS ORDUSUNA KATILMAYA ZORLANIYOR

Ukrayna'nın Mariupol kentinde, Özbek göçmen inşaatçıların varışta pasaportlarına el konulduğu ve Rus ordusuna katılmaya zorlandıkları bildirildi.

Raporda, Rusya'da Orta Asya'dan gelen ve Kremlin'in potansiyel asker olarak gördüğü en az altı milyon göçmenin olduğunun da altı çizildi.

Raporun değerlendirmesinde, askere alma hamlesinin Rusya'nın 2024 Başkanlık seçimleri öncesinde fazla popüler olmayan iç seferberlik önlemlerinden kaçınmayı umduğu bir döneme denk geldiği ifade edildi.

Çatışmalarda yabancı uyrukluları kullanmak, Kremlin'in artan kayıplar karşısında savaş çabaları için ek personel edinmesine olanak sağlıyor.