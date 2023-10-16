Rusya Ukrayna'ya saldırdı: 6 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında son 24 saatte 6 kişinin öldüğü bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rusya Ukrayna'ya saldırdı: 6 ölü

Editör: Osmancan Erok

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, Rusya'nın 24 saat içinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü.

Yerel vali Oleksandr Prokudin sosyal medyada, Kherson bölgesinde hafta sonu 100'den fazla havan topu bombardımanının ardından iki kişinin öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını yazdı.

Şehrin askeri idaresi başkanı Roman Mrochko, daha sonra iki güdümlü bombanın Herson şehrinin önemli altyapısını vurarak kısmi elektrik kesintisine ve bölgenin su tedarikinde kesintiye yol açtığını bildirdi.

Yerel yetkililer, Donetsk bölgesinde iki kişinin daha hayatını kaybettiğini, Kharkiv bölgesinde ise 57 yaşında bir erkek ile 54 yaşında bir kadının hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, ayrı bir olayda, Ukrayna'nın Mykolaiv bölgesindeki bir tarlada 14 yaşındaki bir çocuğun mayın patlaması sonucu öldüğünü söyledi. Patlamada 12 yaşında bir erkek çocuğun daha yaralandığı açıklandı.

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