Rusya Ukrayna'yı 'Kinjal' füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya karşı büyük bir saldırı başlattığını duyurdu. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerini, hipersonik “Kinjal” füzeleri de dahil olmak üzere denizden ve havadan ateşlediği uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu açıkladı.

Bakanlık, Rus askeri güçlerinin Ukrayna’daki operasyonlarına ilişkin detaylı bilgi verdi. Buna göre, Rusya sabah saatlerinde Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine yönelik grup halinde saldırı düzenledi. Saldırıda, denizden ve havadan fırlatılan hipersonik “Kinjal” füzeleri kullanıldı. Bu füzeler, ses hızının 10 katından fazla hızla uçabilen ve manevra yapabilen gelişmiş silahlar olarak biliniyor.

Bakanlık, son 24 saat içinde Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının da Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık, askeri operasyonun başladığı günden bu yana Ukrayna ordusunun büyük kayıplar verdiğini de belirtti. Buna göre, Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 540 İHA, 447 hava savunma füze sistemi, 14 bin 536 tank ve zırhlı araç, 1201 çok namlulu roketatar, 7 bin 666 obüs ve havan topu ile 17 bin 210 özel askeri araç Rus saldırıları sonucu yok edildi.