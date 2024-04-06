Rusya'd baraj faciası! 2 bin 400'den fazla ev sular altına kaldı

Orsk kentindeki bir barajın kısmen yıkılmasıyla, 2 binden fazla ev sular altında kaldı. Orenburg bölgesine şiddetli yağışların vurmasıyla Ural Nehri üzerinde bulunan barajın bir kısmı akşam saatlerinde çöktü. Selden etkilenen bölgelerde su seviyesi 4 metreye kadar yükseldi. Resmi makamların açıklamasına göre, 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 binden fazla ev sular altında kaldı ve 4 bin 208 kişi tahliye edildi. Selin etkilediği 31 noktada 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde ise elektrik kesintileri yaşandı. Orenburg acil durum yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bölgede 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Orenburg bölgesinde 4 Nisan'da acil durum ilan edilmişti.