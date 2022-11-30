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Evlenme teklifini reddeden kızın iş yerini silahla basıp kaçırdı

Rusya'da 20 yaşındaki bir genç, kendisiyle evlenmek istemeyen 18 yaşındaki bir kızı kaçırdı. Olay binadaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:54
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Rusya'da 20 yaşındaki bir genç kendisiyle evlenmek istemeyen 18 yaşındaki bir kızın iş yerini silahla basıp kaçırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Evlenme teklifini reddeden kızın iş yerini silahla basıp kaçırdı
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Rusya'da 20 yaşındaki Amik Shamoyan ile evlenmek istemeyen 18 yaşındaki Bella Ravoyan isimli kadın evinden çıkarken kaçırıldı. Binadaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Shamoyan ile birlikte 48 yaşındaki babası Oganes ve 24 yaşındaki ağabeyi Alo'nun da kaçırma operasyonuna katıldığı belirlendi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

OdaTv'nin haberine göre, Tambov kentinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kadının Amik Shamoyan'ın evlilik teklifini reddettikten sonra kaçırma olayının gerçekleştiği belirtildi.

Genç kadının babasının, kızının günlerce eve dönmemesi sonrasında polise başvurduğu belirtilirken, kadının ise bir yolunu bularak kaçtığı ve polis karakoluna sığındığı öğrenildi. Daha sonra Shamoyan'ın polise teslim olduğu belirtildi. Shamoyan'ın babası ve ağabeyinin ise kayıplara karıştığı kaydedildi. Suçlu bulunmaları halinde baba ve oğullarının 12 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

BİR BAŞKA KADINI DAHA KAÇIRDILAR

Öte yandan Shamoyan'ın babası ve ağabeyi ile birlikte, Bella'nın evlenmek istediği adamın bir kadın akrabasını daha kaçırdıkları öğrenildi. Gazeta.ru isimli internet sitesine konuşan Shamoyan'ın bir tanıdığı, "Amik bu kıza aşıktı ve onu kaçırdılar. Amik de daha sonra teslim oldu" dedi. Rus medyası, Bella'nın babasının kızının daha zengin bir ailenin ferdiyle evlenmesini istediğini öne sürdü.

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