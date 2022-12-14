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  • Kır düğününde ayı geyiği boğarak öldürdü. Gelin, damat ve davetliler korkudan dondu

Kır düğününde ayı geyiği boğarak öldürdü. Gelin, damat ve davetliler korkudan dondu

Dünya evine girmeye çalışan bir çift, doğa ortasında evlenmek üzereyken, ormandaki bir nehir kıyısında bir ayının geyiği boğarak öldürdüğüne şahit oldular. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:30
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Düğünün ortasında ayı geyiği boğarak öldürdü. Evli çift büyük şoka uğradı

Kır düğününde ayı geyiği boğarak öldürdü. Gelin, damat ve davetliler korkudan dondu
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Kır düğünü ile dünya evine girmek isteyen çift, düğünlerinde uzun süre unutamayacakları bir olay yaşadı. Düğünün ortasında bir ayı, ormandaki bir geyiği boğarak öldürdü.

Yeni evlenen bir çift, düğünlerini doğa temalı bir ortamda yapmak isterken beklemedikleri bir olay ile karşılaştı.

Çift, doğa ortasında evlenmek üzereyken, ormandaki bir nehir kıyısında bir ayının geyiği boğarak öldürdüğünü gördü.

O anı izleyen evli çift büyük şoka uğrayarak donup kaldı.

Ayının geyiği avladığı anlar düğüne damga vururken söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

 

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