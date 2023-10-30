Rusya'da bir kadın otobüsün altında kalmaktan kurtulunca göğüslerini açarak şoföre teşekkür etti

Rusya'da bir kadın karşıdan karşıya geçerken neredeyse otobüsün altında kalacaktı. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde ölümden dönen kadın teşekkür olarak göğüslerini gösterdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
30 Ekim 2023 Pazartesi
Rusya'da bir kadın karşıdan karşıya geçerken neredeyse otobüsün altında kalacaktı. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde ölümden dönen kadın teşekkür olarak göğüslerini gösterdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya'da bir kadın karşıdan karşıya geçerken neredeyse otobüsün altında kalacaktı. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde ölümden dönen kadın teşekkür olarak göğüslerini gösterdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.