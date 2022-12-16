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Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü 

Rusya'ya bağlı Buryatya Özerk Cumhuriyeti’de Mİ-8 tipi helikopterin Baikal Havaalanı'na inişi sırasında alev alarak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 17:22
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Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü 

Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü 
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Rusya'ya bağlı Buryatya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude'de Mİ-8 tipi bir helikopter Baikal Havaalanı'na iniş yaptığı sırada alev alması sonucu düştü. İtfaiye ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen helikopter kısa sürede tamamen küle döndü.

Buryatya Başkanı Aleksey Tsydenov yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 helikopter personelinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Tsydenov, "Baikal Havaalanı'na inişi sırasında Mİ-8 helikopterinin pis kısmında yandığı bildirildi. İmalattan yeni çıkan helikopter henüz alıcısına teslim edilmemiş ve kullanımda değildi. Helikopterde yolcular yoktu, sadece 3 helikopter personeli vardı. Yangın havaalanı yangın söndürme ekipleri ve Buryatya Acil Durumlar Servisi personeli tarafından söndürüldü" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Buryatya'da TSİ 10.50'de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, ilk incelemelere göre yangının helikopterin motorlarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. (İHA)

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