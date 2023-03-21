﻿Rusya’da iPhone yasağı

Rusya’nın, hükümet çalışanlarına iPhone telefonları yasaklayacağı belirtildi. Rusya’da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre Devlet Başkanlığı çalışanlarına, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple ürünlerinin kullanılmaması yönünde talimat verildi. Buna göre, çalışanların nisan ayına kadar iPhone kullanmayı bırakması istendi.

Kommersant’ın haberine göre, Apple cihazlarının Batılı istihbarat teşkilatlarına karşı ‘savunmasız olduğu’ ileri sürüldü. Söz konusu talimatı, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko’nun verdiği belirtildi. Kiriyenko’nun düzenlediği toplantıya katılan kaynaklardan biri, 1 Nisan’a kadar iPhone telefonların değiştirilmesi gerektiğini aktardı.

Yasak, Moskova’daki yetkililerin yanı sıra, bölgesel yönetimlerde görev alan siyasi yetkililer için de geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl hasta olduğu yönündeki iddiaları bir video ile yalanlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un görüntüleri gündem olmuştu. Lavrov’un masasındaki iPhone ve Apple Watch detayı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaştığı görüntüler dikkat çekmişti. (AA)