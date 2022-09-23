﻿Rusya'da seferberlik ilanı sonrası ortalık karıştı 1300 gözaltı

Rusya'da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kısmi seferberlik ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı duyurunun ardından ülke, protestolara sahne oldu.

Protestolara güvenlik güçleri müdahale etti.

OVD-Info adlı insan hakları örgütünün 38 Rus kentinden derlediği bilgilere göre, dün gece saatlerine kadar bin 311'den fazla kişi gözaltına alındı.

Örgüt, bu rakamların Moskova'da en az 502 ve Rusya'nın en kalabalık ikinci şehri olan St. Petersburg'da ise 524 olduğunu açıkladı.

15 YIL HAPİS CEZASI VAR

Rusya'nın protesto karşıtı yasalarına göre izinsiz mitingler yasadışı olarak kabul ediliyor. Moskova Savcılığı, protesto gösterisi düzenlemenin veya söz konusu gösterilere katılmanın 15 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacağını bildiriyor.

"HEPSİ GÖZALTINA ALINDI"

Rusya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Irina Volk, "Birkaç bölgede, son derece az sayıda katılımcıyı bir araya getiren yetkisiz eylemler gerçekleştirme girişimleri oldu. Bunların hepsi durduruldu. Yasaları ihlal edenler ise gözaltına alınarak sorumluluklarının tespit edilmesi için karakola götürüldü” diye konuştu.

RUSYA'DAN KAÇIŞ

Diğer taraftan, Putin 300 bin yedek askerin derhal çağrılmasını emrettikten sonra, dün Rusya'dan tek yönlü uçuşların fiyatları hızla yükseldi. Protestocuların bir çoğu anlamsız bir savaşa dahil olmak yerine ülkeden gitmeyi tercih edeceğini söyledi.

"NE İÇİN ÖLECEKLER?"

Putin'in seferberlik kararını açıklamasını ardından protesto çağrısında bulunan Vesna muhalefet hareketinden yapılan açıklamada “Babalarımız, erkek kardeşlerimiz ve eşlerimizden oluşan binlerce Rus erkeği savaşın kıyma makinesine atılacak. Ne için ölecekler? Anneler ve çocuklar ne için ağlayacak?” ifadeleri kullanıldı. Protesto çağrısına yanıt veren katılımcılar ise sokağa çıkarak, "Seferberlik yok" sloganları attı.