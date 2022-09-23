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Ruslar cepheye gönderecek asker bulamayınca işgal ettiği Kırım’daki Türklere göz dikti

Ukrayna’ya açtığı savaşta büyük kayıplar verdikten sonra cepheye gönderecek asker bulamayan Putin kısmi seferberlik ilan etmek zorunda kalmıştı. Rusya'nın bu kez de işgali altındaki Kırım’da yaşayan ve askerlik çağına giren erkekleri zorla askere almaya başladığı belirtiliyor…

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:56
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Ukrayna’da ağır darbe alan Putin kısmi seferberlik ilan etmişti. Ruslar asker bulamayınca işgal ettiği Kırım’daki Türklere göz dikti

Ruslar cepheye gönderecek asker bulamayınca işgal ettiği Kırım’daki Türklere göz dikti
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Ukrayna’da ağır bir darbe alan Rusya’da Devlet Başkanı Putin dün itibarıyla ülkede kısmi seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.

KIRIM TÜRKLERİNİ ZORLA ASKERE ALIYORLAR

Rusya’da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Kremlin yönetimi, Rus işgali altındaki Kırım’da yaşayan ve askerlik çağına giren erkeklere göz dikti. Rusya, işgal altındaki Kırım’ın Akyar bölgesinde dağıttığı seferberlik kağıdıyla yasa dışı bir şekilde orduya asker topluyor.

Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Çubarov, Kırım’da Rusya’nın ilan ettiği seferberlik kapsamında Kırım Türklerinin zorla orduya çağırılması ile ilgili acil açıklama yaptı.

Ukrayna’da yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova da Yakın akrabalarından 4 kişiyi seferberlik kapsamında zorla orduya çağırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“#Kırım’dan çok sayıda mesajlar alıyoruz. Aileleri arayıp ağlayarak ne yapacaklarını soruyor. Yakın akrabalarımdan 4 kişiyi seferberlik kapsamında zorla orduya çağırdılar. Rusya’nın Kırım Türklerine karşı soykırım politikası davam ediyor  #STOPRUSSİA”

İşte o paylaşımlar:

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