Ruslar cepheye gönderecek asker bulamayınca işgal ettiği Kırım’daki Türklere göz dikti

Ukrayna’da ağır bir darbe alan Rusya’da Devlet Başkanı Putin dün itibarıyla ülkede kısmi seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.

KIRIM TÜRKLERİNİ ZORLA ASKERE ALIYORLAR

Rusya’da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Kremlin yönetimi, Rus işgali altındaki Kırım’da yaşayan ve askerlik çağına giren erkeklere göz dikti. Rusya, işgal altındaki Kırım’ın Akyar bölgesinde dağıttığı seferberlik kağıdıyla yasa dışı bir şekilde orduya asker topluyor.

Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Çubarov, Kırım’da Rusya’nın ilan ettiği seferberlik kapsamında Kırım Türklerinin zorla orduya çağırılması ile ilgili acil açıklama yaptı.

Ukrayna’da yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova da Yakın akrabalarından 4 kişiyi seferberlik kapsamında zorla orduya çağırdıklarını belirterek şunları söyledi:

“#Kırım’dan çok sayıda mesajlar alıyoruz. Aileleri arayıp ağlayarak ne yapacaklarını soruyor. Yakın akrabalarımdan 4 kişiyi seferberlik kapsamında zorla orduya çağırdılar. Rusya’nın Kırım Türklerine karşı soykırım politikası davam ediyor #STOPRUSSİA”

İşte o paylaşımlar: