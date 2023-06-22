Rusya'da trafik kazasında en az 8 kişi öldü

Rusya'da meydana gelen trafik kazasında kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da trafik kazasında en az 8 kişi öldü

Editör: Osmancan Erok

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu en az sekiz kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı, 8 ölü ile birlikte 16 kişinin yaralandığını söylerken, Interfax haber ajansı ise, adı açıklanmayan bir acil servis çalışanının dokuz kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını söylediğini aktardı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ve Moskova'dan yaklaşık 1.500 kilometre güneydeki Hasavyurt şehrine gitmekte olan otobüste kaç kişinin yaralandığı hakkında henüz bir ayrıntı verilmedi.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum Ekonomi
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
Sevda Demirel ölümden döndü Magazin
Sevda Demirel ölümden döndü
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak Siyaset
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı Güncel
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı Güncel
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı Sağlık
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı Güncel
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı