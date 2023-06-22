Rusya'da trafik kazasında en az 8 kişi öldü

Editör: Osmancan Erok

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu en az sekiz kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı, 8 ölü ile birlikte 16 kişinin yaralandığını söylerken, Interfax haber ajansı ise, adı açıklanmayan bir acil servis çalışanının dokuz kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını söylediğini aktardı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ve Moskova'dan yaklaşık 1.500 kilometre güneydeki Hasavyurt şehrine gitmekte olan otobüste kaç kişinin yaralandığı hakkında henüz bir ayrıntı verilmedi.