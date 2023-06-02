Rusya'dan Apple'a şok suçlama

Rusya'nın Federal Güvenlik Ofisi (FSB), Amerikan istihbarat servisinin iPhone'lardaki güvenlik açıkları sayesinde Rus diplomatları izlediği iddiasında bulundu.

Rusya'dan Apple'a şok suçlama

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD istihbarat kurumlarının, Apple’a ait binlerce telefon üzerinden yürüttüğü casusluk operasyonunun açığa çıkarıldığını duyurdu.

FSB’den yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar neticesinde ABD istihbarat kurumlarının cep telefonları üzerinden yürüttüğü casusluk operasyonunun ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Güvenlik açıklarından yararlanan yeni bir tür kötü amaçlı yazılımın Apple telefonlarında tespit edildiği iddiasına yer verilen açıklamada, söz konusu virüsün Apple markasına ait binlerce telefona bulaştığı öne sürüldü.

Açıklamada, Rusya, NATO üyeleri dahil eski Sovyetler Birliği ülkeleri, İsrail, Suriye ve Çin’deki yabancı diplomatlara ait telefonların virüsle hedef alındığı ifade edildi.

Apple’ın ABD istihbarat kurumlarıyla birlikte çalışmakla suçlandığı açıklamada, "Rus istihbaratı tarafından elde edilen bilgiler, Apple ile ABD istihbarat kurumlarının ve özellikle de ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasındaki yakın işbirliğini ortaya koyuyor. Apple'ın beyan ettiği, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini sağlama politikasının gerçekle uyuşmadığını doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Apple’ın ABD istihbarat kurumlarına ve ABD vatandaşları dahil Beyaz Saray'ın istediği herkesin izlenmesi için "geniş bir fırsat yelpazesi" sunduğu ileri sürüldü.

(Kaynak: AA)

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