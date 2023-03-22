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Rusya’dan Kiev’e saldırı: 3 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine düzenlenen Rus saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 12:32
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Rusya’dan Kiev’e saldırı: 3 ölü. İki ev bir okul yıkıldı

Rusya’dan Kiev’e saldırı: 3 ölü
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Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Sabaha karşı gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 4 sivilin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu 2 konutun ve bir lise binasının kısmen yıkıldığı bildirildi.

Ukrayna basınındaki haberlerde, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği iddia edildi. (AA)

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