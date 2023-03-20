Rusya'dan iktidarı üzecek doğal gaz haberi

Rusya, Türkiye’de kurulabileceği açıklanan doğal gaz dağıtım merkezinin hayata geçmesi için zaman gerektiğini açıkladı.

"BU FİKRİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

BBC Türkçe'nin Reuters’dan aktardığı habere göre bugün Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmirti Peskov “Bu karmaşık bir proje ve maalesef uygulanması zaman alacak. Teknik ve diğer sorunların üstesinden gelinmesi lazım” dedi ve ekledi: “Bu fikrin peşini bırakmayıp Türk ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Rus gazını almayı bırakmasının ardından Türkiye’de bir doğal gaz dağıtım merkezi kurup gazı buradan satmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Türkiye de bu öneriye sıcak bakmış ve teknik görüşmelerin başlatılacağını söylemişti.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Putin, enerji piyasalarına yönelik "yapay" müdahalelerin işe yaramayacağını belirterek, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullandı.