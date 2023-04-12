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Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füzeyle deneme atışı gerçekleştirildiğini aktardı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:16
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Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi

Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, füzenin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Fırlatmanın amacı, gelişmiş kıtalararası balistik füze ekipmanlarını denemekti.” ifadesine yer verildi.

Deneme atışının gerçekleştirildiği füzenin adına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, füzenin, Kazakistan’da bulunan Sarı-Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı. (AA)

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