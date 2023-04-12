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Ruslar Ukraynalı askerin kafasını kesti. Ukrayna ayağa kalktı. Yerin dibine de girse bulacağız dediler

Rus ordusu, Ukrayna askerinin kafasını kestiği bir video yayınladı. Zelensky, Ukrayna askerlerinin acımasızca öldürülmesine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:53
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Ruslar Ukraynalı askerin kafasını kesti. Ukrayna ayağa kalktı

Ruslar Ukraynalı askerin kafasını kesti. Ukrayna ayağa kalktı. Yerin dibine de girse bulacağız dediler
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Editör: Erhan Songür

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl şubat ayında başlayan savaş çatışmaların yoğun olduğu ara bölgelerde tüm şiddetiyle sürüyor.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Savaşın başlamasından bu yana bölgedeki gelişmeleri kamuoyuna ulaştıran Kırım Türkü Gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Gülsüm Khalilova’nın paylaştığı videoda Rus askerlerinin Ukrayna askerlerinin kafasını kestiği görüldü.

Khalilova, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çuvala koyup Kyive gönderin”

Rus işgalci güçleri Ukrayna askerinin başını kestiği video yayınlandı.

Ukrayna İstihbarat servisi bu video üzerine soruşturma başlattı:

Yedi kat yerin dibinde bile olsalar, bunu yapanları bulup cezalandıracağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, askerlerin acımasızca öldürüldüğü anlara tepki gösterdi.

Zelensky, "Dünyada kimsenin görmezden gelemeyeceği şeyler var: Bu canavarlar ne kadar da kolay öldürüyor. Hiçbir şeyi unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Yasal sorumluluk her şey için olacaktır. Teröre kaybetmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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