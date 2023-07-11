Rusya’dan Suriye’ye yardım mekanizmasının 9 ay uzatılmasına veto

Rusya, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım ulaştırılmasını sağlayan yardım mekanizmasının süresini 9 ay uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti.

Rusya’dan Suriye’ye yardım mekanizmasının 9 ay uzatılmasına veto

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Brezilya ve İsviçre'nin Suriye yardım mekanizmasının 9 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısı oylandı.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet", 1 "çekimser" oy alırken, daimi üye Rusya'nın "hayır" oyuyla onaylanamadı.

Oylamanın ardından söz alan BMGK üyelerinin bir çoğu Rusya'nın kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, Suriye halkına gerekli yardımın ulaşamamasının ülkenin kuzeybatısındaki insanları açlığa maruz bırakacağını dile getirdi.

Kararı veto eden Rusya'nın mekanizmaya ilişkin ayrı bir karar taslağı bulunuyor.

Rusya'nın sunduğu taslak, mekanizmanın 6 ay uzatılmasını talep ediyor ve Suriye yönetimini gözeten bazı unsurlar içeriyor.

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SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASI

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Mekanizmanın görev süresi dün gece doldu.

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