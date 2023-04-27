Rusya'dan wikipediaya para cezası

Rus mahkemesi, Wikipedia'nın sahibi olan Wikipedia Vakfı'na Rus ordusuyla ilgili "yasaklı içerik" dediği şeyleri silmediği için iki milyon ruble (24.510 dolar) para cezası verdi.

Bu cezanın yasaklanmış bilgileri kaldırmadığı gerekçesiyle 2023'te Wikipedia'ya verilen yedinci para cezası olduğu açıklandı. Para cezalarının toplamının 8,4 milyon rubleyi bulduğu belirtildi.

Verilen son cezanın, bir askeri birlik hakkında konumu, yapısı ve teçhizatı hakkında "gizli askeri bilgiler" içeren bir makaleyi kaldırmama yüzünden olduğu söylendi.