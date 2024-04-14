Rusya'nın bu savaşı kazanma şansı yok. Dünya'nın en önemli Rusya uzmanı Feng Yujun bütün gerekçeleriyle açıkladı

Rusya üzerine yaptığı çalışmalarla alanın sayılı araştırmacılarından biri olarak kabul edilen Çinli akademisyen Feng Yujun, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı giriştiği amansız savaşta kazanma ihtimalinin olmadığını belirtti.

"Ukrayna kazanacak diye kesin bir iddiada bulunamam ama görünen o ki Rusya kesinlikle kaybedecek" dedikten sonra Rusya'nın dört nedenden dolayı kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

Yujun söz konusu nedenlerini "İlk neden Ukraynalıların şimdiye kadar gösterdikleri direnç ve ulusal birlik düzeyi. İkincisi, her ne kadar Ukrayna hükumetinin beklentilerini tam olarak karşılamasa da son zamanlarda Ukrayna'ya verilen uluslararası destek. Üçüncü neden ise ise endüstriyel güç ile komuta, kontrol, iletişim ve istihbarat sistemlerinin birleşimine dayanan modern savaşın doğası. Rusya'nın bu savaşta zorlanmasının bir nedeni de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yaşadığı "dramatik sanayisizleşme"den henüz kurtulamamış olması. Dördüncüsü ise bilgi. Karar verme söz konusu olduğunda Vladimir Putin, çok uzun süredir iktidarda olması sayesinde bir bilgi kozasına hapsolmuş durumda. Rusya Devlet Başkanı ve ulusal güvenlik ekibinin doğru istihbarata erişimi yok. İşlettikleri sistem, hataları düzeltmek için etkili bir mekanizmadan yoksun. Ukraynalı meslektaşları ise daha esnek ve etkili" şeklinde sistematize ediyor.

Çinli uzmana göre Rusya, Kırım da dahil olmak üzere işgal ettiği tüm Ukrayna topraklarından çekilmek zorunda kalacak. Ona göre Rusya'nın nükleer kapasitesi başarıyı garantilemiyor. Yujun, Rusya'yı bekleyen ve muhtemel olduğunun altını çizdiği yenilgi hakkında detaylı açıklamalara da yer verdi.

"SAVAŞ, PUTİN'İ ULUSLARARASI İZOLASYONA MAHKUM ETTİ"

Kiev, Moskova'nın yenilmez olmadığını kanıtladı. Bu nedenle 'Kore Senaryosu' altında bir ateşkes ihtimal dışı. Savaş Rusya için bir dönüm noktası. Bu, Putin rejimini geniş bir uluslararası izolasyona mahkum etti. Putin aynı zamanda Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerin ve Belgorod gibi ordunun diğer kesimlerinin isyanından Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki etnik gerilimlere ve Moskova'daki son terör saldırısına kadar uzanan zorlu iç siyasi gelişmelerle de uğraşmak zorunda kaldı. Bütün bunlar Rusya'da siyasi riskin çok yüksek olduğunu gösterdi. Sayın Putin kısa bir süre önce yeniden seçilmiş olabilir, ancak her türlü olumsuzluğu düşünmek zorunda.

Savaş sayesinde Ukrayna hem AB'ye hem de NATO'ya katılma şansına sahip olurken, Rusya eski Sovyet Cumhuriyetlerini kaybedecek. çünkü Putin'in oradaki saldırganlığını egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine bir tehdit olarak görüyorlar.