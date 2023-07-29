Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 9 kişi yaralandı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dnipro kentine yönelik füze saldırısında 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 9 kişi yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Füzenin sivillerin yaşadığı binaya isabet ettiği kaydedilen açıklamada, "Saldırıda 9 kişi yaralandı. Bunların arasında 14 ve 17 yaşındaki çocuk bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Dnipro Belediye Başkanı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

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"BU BİR TERÖR SALDIRISI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olayla ilgili Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Füze yüksek katlı bir binaya ve Ukrayna Güvenlik Servisi'ne ait binaya isabet etti. Bu, Rusya'nın füzeyle terör saldırısıdır. Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Servisi ve Bölgesel Askeri İdare yöneticileri ile görüşmeler acil görüşmeler yaptım.

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Gerekli ekipler olay yerinde bulunuyor. Gerekli çalışmaları yürütüyor, inanlara yardımcı oluyoruz.

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Durumu kontrol altında tutuyoruz. Rusya'yı halkımıza yönelik saldırı ve terör nedeniyle cezalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu alçak cevap verecek. Adalet için elimizden geleni yapacağız."

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