Putin: “Rusya, 40’tan fazla Afrika ülkesine silah tedarik ediyor”

Rusya’nın St. Petersburg kentinde dün başlayan ikinci Rusya-Afrika Zirvesi devam ediyor. Afrikalı liderle aile fotoğrafı çekimine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin genel kurul oturumunda konuşma yaptı.

Afrika ülkelerinin çok kutuplu dünyanın merkezinde yer almak için önemli adımlar attığını söyleyen Putin, “Devlet egemenliğini daima savunmamız gerekir. Bağımsızlığımızı savunmamız, eşitliğe dayalı çok kutuplu bir dünya sisteminin oluşumuna katılmamız gerekiyor. Rusya ve Afrika ülkeleri bu konuda tam bir dayanışma içinde. Afrika kıtasının gözlerimizin önünde yeni bir güç merkezi haline geldiğini, siyasi ve ekonomik rolünün katlanarak arttığını belirtmek istiyorum. Artık herkes bu gerçeği hesaba katmak zorunda kalacak” dedi.



“RUSYA, AFRİKALI ASKERİ PERSONELİ EĞİTMEKTE KARARLI”

Afrika ülkelerindeki gelişmelere rağmen etnik çatışmaların, siyasi, sosyal ve ekonomik krizlerin hala devam ettiğine dikkat çeken Putin, “Bu tehditlere karşı yardım etmeye hazırız. Maalesef, sömürgeciliğin bazı tezahürleri bugüne kadar ortadan kaldırılamadı. Sömürgecilik bazı merkez ülkeler tarafından uygulanıyor. Bu tehditlere karşı Rusya Federasyonu ve Afrika ülkelerinin kolluk kuvvetleri, yapıları ve özel servisleri arasındaki yakın işbirliğiyle ilgileniyoruz. Afrika ülkelerinin askeri personelini ve kolluk kuvvetlerini, Rusya'nın uzmanlaşmış eğitim kadrosuyla eğitmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Afrika ülkelerinin savunma kapasitesini güçlendirmek için yapılan askeri anlaşmaların arttığını söyleyen Putin, “Rusya, 40’dan fazla Afrika ülkesiyle askeri-teknik anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar çerçevesinde çok çeşitli silah ve teçhizat tedarik ediyoruz. Bu teslimatların bir kısmı bazı devletlerin egemenliklerini koruyabilmesi için ücretsiz olarak yapılıyor” şeklinde konuştu.



“AFRİKA ÜLKELERİNİN UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN GİRİŞİMLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ”

Ukrayna krizinde Afrika ülkelerinin arabuluculuk görevi üstlenmek istediğini hatırlatan Putin, “Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin bazı Afrika ülkelerinin çabalarını ele aldığımızda, bunu değerlendirmekten kaçınmıyoruz. Daha önce herhangi bir arabuluculuk görevi sözde merkez ülkeler ve ABD'nin tekelindeydi. Şimdi öyle değil. Şu an Afrika öncelikli çıkarlarının aksine bu krizin çözümü için yardıma hazır. Bu girişimlerine saygı duyuyoruz ve dikkate alıyoruz” diye konuştu.

Afrika ülkelerine sağladıkları ekonomik desteğe ilişkin konuşan Putin, “Afrika ülkelerine desteğimizi sürdürmeye hazırız. Afrika ülkelerinin Rusya'ya olan 23 milyar dolar borcunu geçmişte sildik. Ayrıca bu amaçlar için 90 milyon dolarlık destek sağlayacağız” şeklinde konuştu. Putin, “2022 yılında Afrika ülkelerine 11 buçuk milyon ton tahıl gönderildi. Bu yılın ilk 6 ayında gıda ve tahıl sevkiyatımıza uygulanan yaptırımlara rağmen neredeyse 10 milyon ton tahıl sevkiyatı yapıldı” dedi.