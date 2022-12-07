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Rosneft'in net karı yılın 9 ayında yüzde 15 azaldı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, ocak-eylül döneminde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 591 milyar rubleye (9,4 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:26
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Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft ocak-eylül döneminde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 591 milyar rubleye geriledi

Rosneft'in net karı yılın 9 ayında yüzde 15 azaldı
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu dönemde petrol ihracatının ise yüzde 4,8 artarak 77,3 milyon tona çıktığı belirtildi.

Şirketin yaptırımlara rağmen istikrarlı mali sonuçlar elde etmeyi başardığına işaret edilen açıklamada, Rosneft'in yılın 9 ayındaki net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşerek 591 milyar ruble seviyesine gerilediği, faiz, vergi ve amortisman öncesi karının ise yüzde 21,8 artarak 2 trilyon rubleye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde, şirketin Almanya'daki varlıklarına el konulması nedeniyle Rosneft'in 56 milyar ruble kayba uğradığı kaydedildi.

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