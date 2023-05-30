Rusya'nın İHA saldırısında 1 Ukraynalı öldü

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta İHA saldırıları sonunda 1 Ukraynalının öldüğü açıklandı.

Rusya'nın İHA saldırısında 1 Ukraynalı öldü

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusların dün gece başkent Kiev’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediklerini belirterek, Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev’e son 24 saatte 3 kez yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, Kiev hava sahasında 20’den fazla İHA’nın imha edildiğini aktardı.

Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA’ları kullandığına dikkati çekti.

Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlendiğini belirterek, "Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü." ifadesini kullandı.

İHA parçalarının başkentin çeşitli ilçelerine düşmesinin can kaybına ve yıkımlara yol açtığını anlatan Popko, “Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle son iki katta yangın çıktı. 20'den fazla kişi tahliye edildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.” diye konuştu.

Popko, katlar arasındaki duvarların yıkılmış olabileceğini ve olası enkaz altında kişilerin olduğuna işaret ederek, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. (AA)

Öne Çıkanlar
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Son Haberler
Erşan Şen, İsmail Saymaz ve Sözcü TV sunucusu arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması Güncel
Erşan Şen, İsmail Saymaz ve Sözcü TV sunucusu arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması
Katrancı bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katrancı bitkisi saç dökülmesine iyi geliyor
Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir? Keşfet
Adel ne demek? Adel isminin anlamı nedir?
Helin ne demek? Helin isminin anlamı nedir? Keşfet
Helin ne demek? Helin isminin anlamı nedir?
Katrancı bitkisi bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katrancı bitkisi bronşite iyi geliyor
Hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü Dünya
Hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü
Sürücüler dikkat. Yoğun sis ve sağanak var Güncel
Sürücüler dikkat. Yoğun sis ve sağanak var